Смертельна аварія сталася в межах села Кадубівці

На трасі Чернівці – Тернопіль в масштабній ДТП з вантажівкою загинув водій легкового авто. Пасажирка Volkswagen отримала важкі травми. Травмування зазнав і водій вантажівки, яка, в результаті зіткнення, перевернулася в кювет.

Смертельна аварія сталася після обіду 19 червня в межах села Кадубівці на дорозі М-19 Чернівці – Тернопіль. Про ДТП в поліцію повідомили очевидці, які зазначили, що легковий автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою. В результаті фура злетіла з дороги у кювет і перевернулася.

До лікарні потрапив водій вантажівки

На місце події виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту та патрульні поліцейські. Рух на трасі тимчасово перекрили.

«Попередньо правоохоронці з’ясували, що 66-річний водій автомобіля Volkswagen допустив зіткнення з вантажівкою Iveco, якою керував 65-річний житель Чернівецького району. Внаслідок ДТП водій легковика від отриманих травм загинув на місці пригоди», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 20 червня.

Травми отримала 64-річна пасажирка

В легковому автомобілі також знаходилася 64-річна пасажирка, яка отримала травму ноги. Медики доправили потерпілу жінку до лікарні. Травми також отримав і водій вантажівки, його теж госпіталізували.

Дані про аварію слідчі поліції внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами і що призвели до смерті людини). У водіїв відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові.