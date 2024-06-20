Тіло загиблих з понівеченого автомобіля діставали рятувальники

ГНородоцький районний суд виніс вирок 43-річному Олексію Кадишеву, який скоїв ДТП із двома загиблими. Обвинуваченому призначили три роки іспитового терміну та зобов’язали сплатити понад 33 тис. грн на користь держави.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, аварія неподалік села Скаржинці Хмельницького району сталася 17 грудня 2023 року. Близько 14:00 Олексій Кадишев, який перебував за кермом технічно несправного мінівена Dodge Grand Caravan, перевищив швидкість руху й під час повороту ліворуч зіткнувся з автомобілем Nissan X-Trail під керуванням 47-річного хмельничанина. Останній від отриманих травм загинув разом із 43-річною пасажиркою на місці події, а обвинуваченого із двома дітьми 2015 і 2010 років народження госпіталізували в лікарню.

Як йдеться у вироку суду від 14 червня, допитаний свою вину визнав і розкаявся. Зазначив, що відшкодував потерпілим завдану шкоду.

Відомо, що Олексій Кадишев – уродженець міста Одеса, до аварії проживав у Києві, одружений, батько трьох дітей, працює менеджером із контролю якості у ТОВ «Сінеос Хелс Україна».

Суддя Сергій Шинкоренко визнав обвинуваченого винним за ч.3 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей) і призначив три роки іспитового терміну. Крім того, Олексій Кадишев має заплатити на користь держави 33 320 грн за судові витрати. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.