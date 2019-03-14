На виїзді з Криму затримали бойовика, який воював на Донбасі

Затриманий брав активну участь у бойових діях проти ЗС України

СуспільствоЮрій Братюк, 14 березня1280

До теми

На адміністративному кордоні між анексованим Кримом і материковою частиною України затримали бойовика незаконного збройного формування на Донбасі.

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян. За його словами, вночі 14 березня затриманий намагався залишити Крим поза контрольним пунктом пропуску і прямував на материкову Україну.

Чоловік 1992 року народження в 2014 році брав активну участь у бойових діях проти ЗС України в складі батальйону «Зоря» незаконних військових формувань і мав позивний «Коса». Був поранений і нагороджений фейковою «відзнакою».

Ще раніше був завербований на території Росії, куди його виманили під приводом працевлаштування на нібито «нескладну» роботу.

Затриманого підозрюють у кримінальному порушенні за ознаками вчинення злочину за ст.260 ККУ (Створення або участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Об’єднані сили на Донбасі затримали на блокпосту підготовленого в Росії бойовика ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук