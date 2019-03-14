На виїзді з Криму затримали бойовика, який воював на Донбасі

На адміністративному кордоні між анексованим Кримом і материковою частиною України затримали бойовика незаконного збройного формування на Донбасі.

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян. За його словами, вночі 14 березня затриманий намагався залишити Крим поза контрольним пунктом пропуску і прямував на материкову Україну.

Чоловік 1992 року народження в 2014 році брав активну участь у бойових діях проти ЗС України в складі батальйону «Зоря» незаконних військових формувань і мав позивний «Коса». Був поранений і нагороджений фейковою «відзнакою».

Ще раніше був завербований на території Росії, куди його виманили під приводом працевлаштування на нібито «нескладну» роботу.

Затриманого підозрюють у кримінальному порушенні за ознаками вчинення злочину за ст.260 ККУ (Створення або участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).