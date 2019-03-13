Об’єднані сили на Донбасі затримали на блокпосту підготовленого в Росії бойовика

Працівники поліції зі складу Об’єднаних сил затримали бойовика окупаційних російських військ, який проходив підготовку в російському Бєлгороді, повідомив прес-центр штабу ООС.

«12 березня на одному з блокпостів у районі проведення операції Об’єднаних сил працівниками Національної поліції України зі складу ОС було затримано бойовика 4-ї окремої мотострілецької бригади 2 АК окупаційних військ громадянина Б.», – сказано у повідомленні.

Як зазначається, цей громадянин після підготовки в російському Бєлгороді вступив до лав російських окупаційних військ і брав участь у бойових діях.

Із затриманим проводять слідчі дії правоохоронні органи Об’єднаних сил, повідомляють у штабі.

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