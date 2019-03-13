Об’єднані сили на Донбасі затримали на блокпосту підготовленого в Росії бойовика

Бойовик проходив підготовку в російському Бєлгороді

СуспільствоВолодимир Пиріг, 13 березня6820

До теми

Працівники поліції зі складу Об’єднаних сил затримали бойовика окупаційних російських військ, який проходив підготовку в російському Бєлгороді, повідомив прес-центр штабу ООС.

«12 березня на одному з блокпостів у районі проведення операції Об’єднаних сил працівниками Національної поліції України зі складу ОС було затримано бойовика 4-ї окремої мотострілецької бригади 2 АК окупаційних військ громадянина Б.», – сказано у повідомленні.

Як зазначається, цей громадянин після підготовки в російському Бєлгороді вступив до лав російських окупаційних військ і брав участь у бойових діях.

Із затриманим проводять слідчі дії правоохоронні органи Об’єднаних сил, повідомляють у штабі.

Як повідомляв ZAXID.NET, попри те, що Росія веде проти України війну, ставлення українців до Росії поступово поліпшується, свідчать дані соціологічного опитування, яке в лютому цього року провів КМІС.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Луганщині на міні підірвалося авто з українськими військовими ZAXID.NET
Торік на Донбасі через війну загинули 55 цивільних ZAXID.NET
Україна ініціює створення міжнародної спецгрупи для підрахунку збитків від агресії РФ ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук