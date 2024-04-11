Володимир-Волинський міський суд виніс вирок громадянину Німеччини за контрабанду наркотичних засобів. Чоловік намагався провести своїм автомобілем через пункт пропуску «Устилуг» більше 11 кг канабісу. За скоєне Адену Крістіану призначили 100 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 8 квітня, 31 березня 2024 року громадянина Німеччини Адена Крістіана зупинили на пункті пропуску «Устилуг» Волинської області. Під час проведення огляду митник виявив у дорожніх сумках обвинуваченого чотири зіп-пакети з канабісом, які той намагався перевезти своїм автомобілем Mercedes-Benz. Загальна вага вилученого – понад 11 кг.

Іноземець свою вину визнав. Зазначив, що канабіс віз для особистого споживання.

Суддя Андрій Каліщук визнав Адена Крістіана винним за ч. 2 ст. 305, ч.1 ст. 309 ККУ (контрабанда наркотичних засобів) й призначив покарання – 100 тис. грн штрафу, а також 2 271 грн – на користь держави. Весь вилучений товар знищать. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.