Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці і конфіскація майна

Поліцейські Чернівців затримали наркодилера з товаром на мільйон гривень. Чоловіка помітили на вулиці під час того, як він намагався сховати «закладки» з психотропними речовинами. Правоохоронці встановили, що зловмисник з Чернігова, але тимчасово проживає в Чернівцях. Чоловіку за правопорушення загрожує до 10 років в'язниці і конфіскація майна.

Підозрілого чоловіка правоохоронці помітили на вулицях Чернівців під час патрулювання. Поліцейські зупинили перехожого і під час проведення поверхневої перевірки виявили та вилучили 3 пакетики із кристалічними речовинами.

«Правоохоронці з’ясували, що чоловік зберігав наркотики для продажу. Робив це він методом “закладок”. До протиправних дій причетний 25-річний уродженець Чернігівської області. Поліцейські провели обшук в домівці чоловіка і виявили там чимало психотропних речовин», – повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 5 квітня.

Зокрема в будинку було вилучено різні види наркотиків, пакувальні засоби для виготовлення «закладок», електронні ваги та інші речові докази нелегального бізнесу. Експерти встановили, що чоловік зберігав і розповсюджував наркотиків на понад мільйон гривень. Всі вилучені речовини поліцейські відправили до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення відповідних експертиз.

25-річному жителю Чернігівської області повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Також правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання фігуранту запобіжного заходу.