Собаки гавкають на людей з різних причин, і це не завжди свідчить про агресію. Найчастіше гавкіт означає страх чи бажання відлякати «чужинця», навіть якщо це міська вулиця. Проте ніколи не можна виключати агресію та інстинкт переслідування. Ukr.Media розповідає, на яких людей собаки гавкають частіше.

Хто найчастіше викликає у собаки бажання гавкати?

Люди, які перевищують нормальну (з погляду собаки) швидкість

Велосипедисти, бігуни або навіть люди, як швидко ходять, можуть викликати гавкіт у собак. Вони реагують на швидкий рух, який активує їх інстинкт переслідування, адже їм він нагадує втечу. Інстинкт вмикається та вимикається автоматично: варто зупинитися і собака одразу замовкне, втрачаючи азарт погоні.

Люди в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння або з порушеною координацією рухів

Собак дуже дратує запах спиртного, а також характерна хода та жести людини, яка сп’яніла. Вона поводиться нестандартно, тобто не як інші люди, що для собаки підозріло. Тому п’яні люди викликають у собак страх та роздратування, а іноді й лють.

Люди, які незвично виглядають та поводять дивно (з погляду собаки)

Клоуни, аніматори в мультяшних костюмах та циркачі не сподобаються собакам, адже виглядають незвично. Також собака може облаяти навіть простого перехожого, який на вулиці може раптово підвищити голос та активно жестикулювати.

Якщо цуценя з раннього віку не знайомилося з різними людьми, звуками та ситуаціями, будь-який новий подразник стає для нього потенційною загрозою. Тому такий собака буде гавкати набагато частіше на незвичних перехожих.

Також, якщо ж собака пережив травматичний досвід, пов’язаний з певною категорією людей (наприклад, собаку образили чоловіки в костюмах або жінки з великими сумками), він може реагувати гавкотом саме не таких людей, навіть якщо зараз вони не становлять загрози.

Люди, які незвично пахнуть

Різкий та неприємний запах може викликати гавкіт у собаки. Також така реакція може бути, якщо людина пахне своїм собакою, з яким у собаки, що гавкає, регулярні конфлікти. Проте не тільки неприємні запахи можуть спровокувати гавкіт. Якщо пахне чимось, що цікавить собаку – наприклад, їжа – тоді собака буде гавкати, але не агресивно.

Люди, які активно показують свій страх

Собаки частіше гавкатимуть на людей, які активно показують, що їм страшно. Вони добре зчитують будь-які ознаки страху, включаючи рухи тіла, міміку та пози людини, і це може запросто спонукати їх на гавкіт.