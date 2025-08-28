Найчастіше собака лягає на сонці, щоб зігрітися

На відміну від людей, які засмагають заради бронзового відтінку чи тепла, собаки мають інші мотиви, коли обирають сонячні місця для відпочинку. Ukr.Media розповідає про причини такої поведінки вашого улюбленця.

Підтримання температури

Найчастіше собака лягає на сонці, щоб зігрітися. У холодну пору року це допомагає їх підтримувати комфортну температуру тіла. Влітку ж сонячні ванни не завжди пов’язані з потребою «зігрітися», радше це спосіб розслабитися та відпочити. Проте тут важливо бути уважними, адже перегрів становить серйозну небезпеку. У спекотні дні забезпечте собаці миску зі свіжою водою та стежте, щоб улюбленець не перебував надто довго під прямим сонцем.

Відчуття комфорту

Сонячне світло може впливати на загальне самопочуття собаки. Тепло розслаблює та знімає напруження. А хвилини відпочинку на сонці допомагають тварині почуватися розслаблено.

Налагодження сну

Хоча сонячні промені не стимулюють вироблення мелатоніну, вони допомагають налаштувати добові ритми: вдень активність, а вночі – якісний сон. Саме тому улюбленець, який вдень проводить час на світлі, зазвичай краще відпочиває вночі.

Полегшення болю

Тепло знімає м’язове напруження та полегшує біль у суглобах. Тому, часто можна помітити, що дорослі собаки полюбляють грітися на сонці.