Як і люди, собаки мають власну мову любові для вираження та отримання прихильності

Хоча ви можете обсипати своє цуценя словесною ласкою, іграшками та обіймами, може залишатися нав'язлива невпевненість – чи знає ваш собака, що ви його любите? PetMD розповідає про 7 способів, як продемонструвати вашому песику свої почуття.

Як показати собаці, що ви його любите

1. Спілкування.

Акти любові важливі, але не варто недооцінювати силу слів, якими ви висловлюєте свою любов до собаки, особливо якщо ви говорите веселим, співучим тоном.

Нейробіолог Грегорі Бернс виявив, що коли собакам давали на вибір їжу або словесну похвалу від улюбленої людини, майже всі собаки в його дослідженні обирали похвалу.

«Ми знаємо, як це, коли нас хвалять: з цим пов'язане позитивне відчуття. Це, мабуть, схоже на те, що відчувають собаки», – каже він.

Собаки, які мають тісні стосунки з людьми, також позитивно реагують на погляд людини, часто підходячи до неї або торкаючись лапою, щоб її погладили.

2. Ласощі.

Експерти кажуть, що високоякісні ласощі для дресирування повинні бути в списку покупок кожного власника домашнього улюбленця.

«Немає нічого кращого для зміцнення зв'язку, ніж використання нагород для дресирування цуценяти. Собаки отримують можливість робити три найкращі речі у світі: бути з вами, вчитися нової поведінки та їсти, і все це одночасно», – каже ветеринар Гарі Вайцман.

3. Харчування.

Ваш собака хоче знати, що може на вас розраховувати. Як цього досягти? Годуйте його поживним раціоном за встановленим графіком. Насправді собаки добре почуваються, коли мають розпорядок дня, від їжі, прогулянок і навіть перерв на туалет і сну.

Перегодовування цуценят часто плутають із проявом любові, але саме підтримання їх ідеальної ваги є найкращим проявом турботи та любові до вашого улюбленця.

4. Повага.

Коли йдеться про формування міцного зв'язку з нашими улюбленцями, повага до них є одним із найважливіших аспектів. Взаємна повага у відносинах між собакою і людиною сприяє довірі, почуттю безпеки і навіть підвищенню залежності в цих відносинах.

Як проявити повагу до вашого цуценяти:

Звертати увагу на їхню мову тіла і розуміти її. Не нависати над собакою і не відбирати у нього важливі ресурси, такі як їжа. Знати її «зони, куди не можна» і не торкатися, не тягнути і не тикати їх. Уникати покарань, криків та інших взаємодій, що викликають страх. Обіймати, чухати і гладити з обережністю. Навчати дітей, як правильно взаємодіяти з домашніми тваринами. Просити гостей виявляти таку ж повагу до вашого цуценяти.

5. Погладжування, потирання та поплескування.

Для собак, які люблять фізичний контакт, ніжне погладжування, потирання вух або поплескування по животу є щирим виявом любові. Не всі собаки люблять, коли їх торкаються, так само як і люди. Однак, якщо ваш собака постійно перебуває у вашому просторі, лежить на вас або поруч з вами, або виляє всім тілом, лише побачивши вас, це хороший знак того, що він цінує фізичну близькість.

Навіть короткі взаємодії з людьми (всього три хвилини) можуть підвищити рівень окситоцину та знизити рівень стресу у собак. Ті, хто гладить собаку, також можуть відчути такий самий позитивний ефект на настрій.

6. Гра.

Гра може виглядати по-різному для кожного собаки, особливо коли цуценята виростають і стають дорослими, а потім досягають похилого віку. Тому спробуйте різні іграшки, які змушують вашого собаку бути активним та зацікавленим. Гантер рекомендує іграшки для перетягування та головоломки або ігри, які перетворюють споживання їжі на пошук скарбів.

«Розумові заняття – це чудовий спосіб налагодити зв'язок зі своїм улюбленцем. Собаки потребують уваги, і ви навіть можете помітити, що ваш собака віддячує вам, стаючи більш уважним до ваших сигналів», – каже Хантер.

Без інтерактивних ігор зі своїми улюбленими людьми собаки можуть нудьгувати, що може призвести до деструктивної поведінки, а в деяких випадках – до депресії.

7. Фізичні вправи.

Коли ви займаєтеся прогулянками, плаванням або тренуванням спритності з собакою, ви не тільки надаєте йому можливість отримати новий досвід, але й демонструєте свою любов і зміцнюєте зв'язок зі своїм чотирилапим другом.

За даними Американської ветеринарної медичної асоціації (AVMA), фізичні вправи, особливо на свіжому повітрі, є чудовою нагодою стимулювати мозок собаки за допомогою різноманітних вражень, запахів і звуків. Регулярна фізична активність є життєво важливою для підтримки м'язового тонусу та рухливості суглобів вашого собаки, а також ваших власних.