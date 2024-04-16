З початком повномасштабного вторгнення контрабандист «перекваліфікувався» у переправника ухилянтів через кордон

Правоохоронці затримали 35-річного жителя Рахова за переправлення ухилянтів річкою у Румунію. Затриманий є рідним братом контрабандиста, засудженого на 15 років за вбивство у 2018 році начальника відділу прикордонної служби «Ділове» Вадима Березенського.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 16 квітня, жителя Рахова затримали під час передачі 2300 доларів за переправлення ухилянта в Румунію річкою Тиса.

Жителя Рахова затримали під час передачі 2300 доларів за переправлення ухилянта в Румунію річкою Тиса

«Переправник неодноразово потрапляв у поле зору оперативників Мукачівського прикордонного загону як організатор тютюнової контрабанди. З початком повномасштабного вторгнення контрабандист “перекваліфікувався” у переправника осіб через кордон. Також він є рідним братом злочинця, засудженого на 15 років за вбивство у 2018 році начальника відділу прикордонної служби «Ділове» Вадима Березенського», – інформують рятувальники.

Затриманому оголосили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.