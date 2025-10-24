Учасникам схеми загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

На Закарпатті судять депутата Тячівської районної ради від партії «Команда Андрія Балоги» Віталія Дьордяя, якого звинувачують у незаконному видобутку корисних копалин. Депутат очолив злочинну групу, яка за пів року без дозволів видобула з захисної смуги та русла річки Тересва піщано-гравійної суміші на 9 млн грн.

Як розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі 24 жовтня, спільно з трьома місцевими мешканцями депутат незаконно видобув майже 5,7 тис. кубометрів піску та гравію з річки біля села Бедевля.

«Видобуті суміші зловмисники збували як місцевим мешканцям за готівку, так і постачали їх на замовлення органів місцевого самоврядування для поточних ремонтів вулиць. Експерт підтвердив 9 млн грн збитків, які наразі обвинуваченими не відшкодовані», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі не називають прізвища обвинуваченого. Водночас за матеріалами судового реєстру, йдеться про депутата Тячівської районної ради Віталія Дьордяя. Упродовж квітня-вересня 2024 року він очолював злочинну групу, що займалася незаконним видобутком корисних копалин, а за даними Youcontrol з 2019 року до жовтня 2024 року керував фірмою з виробництва бетонних розчинів «Вітекс Транс Буд».

Віталій Дьордяй обіцяв виборцям завершити програму берегоукріплення, щоб запобігти паводкам. Фото Закарпаття онлайн

Справу депутата і двох його спільників розглядатиме Тячівський районний суд. Правоохоронці арештували майно підозрюваних на суму понад 15,8 млн грн, а нещодавно затримали четвертого учасника схеми, який пів року переховувався від слідства та перебував у розшуку. За незаконний видобуток корисних копалин учасникам організованої групи загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

До виборів 2020 року Віталій Дьордяй працював інспектором Карпатського біосферного заповідника. Висуваючись від партії «Команда Андрія Балоги», майбутній депутат обіцяв виборцям залучати екологічні гранти міжнародних організацій та завершити програму берегоукріплення у Тячівському районі, щоб у майбутньому запобігти паводкам.