За словами обвинуваченого, у втікачів з Сумщини вже були 2 спроби незаконно перетнути кордон

Рахівський районний суд розглянув справу інспектора ДПСУ Дмитра Д., під час чергування якого двоє його колег втекли за кордон. За недбале ставлення до військової служби уродженцю Черкас призначили 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду, яку винесли 3 грудня, подія сталася вночі 27 вересня. Обвинувачений вчасно не проконтролював по рації двох військовослужбовців прикордонного патруля і вони втекли на суміжну сторону.

Дмитро Д. не з’явився на судове засідання, а в письмовій заяві вказав, що не визнає своєї вини. Пояснив, що в ту ніч виконував обов’язки чергового в місці дислокації підрозділу, однак через велике навантаження не зміг своєчасно зв’язатися з прикордонними нарядами.

Також обвинувачений розповів, що у втікачів, які родом з Сумської області і знайомі між собою, вже були 2 спроби незаконно перетнути кордон. Однак про це керівника підрозділу ніхто не повідомляв.

Дослідивши усі матеріали справи, суддя Олена Попова визнала інспектора ДПСУ винним у недбалому ставленні до військової служби і призначила йому 17 тис. грн штрафу.