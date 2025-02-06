У закарпатця вилучили автомобіль і 5 200 доларів, отримані за переправлення чоловіків

Правоохоронці затримали торгового агента закарпатського підприємства, який намагався незаконно переправити двох мешканців Миколаївщини через кордон. Підозрюваному вдалося проїхати блокпост, заховавши ухилянтів у брендованому авто компанії, однак їх зупинили за 250 метрів від кордону з Румунією. Переправнику загрожує до 9 років позбавлення волі.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 6 лютого, 41-річний мешканець села Іза Хустського району залучив до схеми 21-річну жительку сусіднього Вишкова. Він доставив жителів Миколаївщини у прикордоння автомобілем, у якому перевозив продукти харчування, далі чоловіків мала супроводжувати його спільниця.

«За надані послуги переправники планували отримати по 4 тисячі доларів з кожного клієнта. Ухилянтів затримали поблизу кордону з Румунією прикордонники відділу “Яблунівка” Мукачівського загону», – зазначили в ДПСУ.

У поліції Закарпатської області додали, що у торгового агента вилучили автомобіль і 5 200 доларів, отримані від ухилянтів. За незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон Україн йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.