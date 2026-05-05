Вагонне депо в Коломиї фіктивно брало на роботу військовозобов'язаних чоловіків
Ухилянтів фіктивно працевлаштовували упродовж 2024–2025 років
СБУ та Національна поліція викрили керівників «Експлуатаційного вагонного депо Коломия», які фіктивно працевлаштовували чоловіків, що підлягають мобілізації. Посадовцям загрожує до восьми років позбавлення волі.
Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області у вівторок, 5 травня, упродовж 2024–2025 років начальник вагонного депо у Коломиї видавав накази про призначення чоловіків призовного віку на посади, пов’язані з обслуговуванням рухомого складу залізниці.
Після прийняття ухилянти не ходили на роботу, при цьому отримували заробітну плату, премії та інші надбавки.
«Заступник начальника депо діяв у змові з керівником. Упродовж більш як пів року він не помічав відсутності “працівників” на робочих місцях. Це призвело до розтрати грошей “Укрзалізниці” на суму понад 500 тис. грн», – розповіли в СБУ.
Обом посадовцям оголосили підозри ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою людей). Їм загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.