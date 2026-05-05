Керівнику депо та його заступнику загрожує до 8 років ув’язнення

СБУ та Національна поліція викрили керівників «Експлуатаційного вагонного депо Коломия», які фіктивно працевлаштовували чоловіків, що підлягають мобілізації. Посадовцям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області у вівторок, 5 травня, упродовж 2024–2025 років начальник вагонного депо у Коломиї видавав накази про призначення чоловіків призовного віку на посади, пов’язані з обслуговуванням рухомого складу залізниці.

Після прийняття ухилянти не ходили на роботу, при цьому отримували заробітну плату, премії та інші надбавки.

«Заступник начальника депо діяв у змові з керівником. Упродовж більш як пів року він не помічав відсутності “працівників” на робочих місцях. Це призвело до розтрати грошей “Укрзалізниці” на суму понад 500 тис. грн», – розповіли в СБУ.

Обом посадовцям оголосили підозри ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою людей). Їм загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.