Російські окупаційні війська відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка, що в Запорізькій області. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, росіяни відвели особовий склад та техніку на інші позиції.

Близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи. З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блокпостів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ.

Зазначається, що під час виходу з населених пунктів загарбники намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг.