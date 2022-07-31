Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські загарбники зосередяться на наступах на Бахмут і навколо Донецька. Про це йдеться в щоденному звіті Інституту.

Ймовірно, російські війська віддають перевагу наступальним операціям у напрямку Бахмута та навколо міста Донецька за рахунок зусиль із взяття Сіверська та Слов’янська.

Російське командування, ймовірно, намагається використати нещодавні досягнення в районі Новолуганського, щоб натиснути на Бахмут зі сходу. Їхні зусилля навколо Донецька, ймовірно, спрямовані на те, щоб витіснити українські сили з-під артилерійської зони дії міста.

Вони також можуть мати на меті отримати якомога більше позицій у Донецькій області до запланованих «референдумів» у вересні.

Інститут припускає, що дуже малоймовірно, що російські наступальні операції закінчаться захопленням Бахмута чи досягненням успіхів на захід від Донецька, навіть якщо їм вдасться взяти міста Авдіївка та Піски.