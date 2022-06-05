Окупанти здійснюють заходи з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності

В окупованих районах Запорізької області російські окупаційні війська проводять набір та підготовку найманців, які добре володіють українською мовою. Про це розповіли у Пологівській громаді.

Як повідомляється, командування окупаційних військ проводить заходи з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності.

«З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшою їх діяльністю на території України», – йдеться у повідомленні.

Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям тимчасово окупованих областей, які добре володіють українською мовою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна поліція України звільнила усіх працівників, які не виїхали з окупованих територій.