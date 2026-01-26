Керівниця вокзалу умисно не фіксувала операції з готівкою пасажирів

Правоохоронці оголосили підозру начальниці залізничного вокзалу в Яремчі, яка разом з підлеглими привласнювала готівку, отриману від пасажирів за зберігання багажу у камерах схову. Учасникам схеми загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у понеділок, 26 січня, 49-річна керівниця залізничного вокзалу в Яремчі упродовж 2024–2025 років умисно не фіксувала грошові операції за надання послуг вокзалом.

До оборудки вона залучила чотирьох чергових. Під час добових змін працівниці не проводили розрахункові операції через офіційну касу та не вказували в офіційній документації достовірну суму готівки, яку отримували від пасажирів за зберігання багажу у камерах схову. Відтак усі гроші йшли повз касу.

«Під час своїх змін чергові вели облік неофіційно – у своїх записниках. Надалі необліковану готівку передавали начальниці вокзалу. Частину грошей вона повертала підлеглим як винагороду, а решту привласнювала. Кожна з чергових-спільниць не донесла до каси більше 100 тис. грн», – розповіли правоохоронці.

Внаслідок схеми своїх працівників «Укрзалізниця» недоотримала 570 тис. грн. Під час обшуків у підозрюваних вилучили чорнову бухгалтерію.

Посадовиці та підлеглим оголосили підозри за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.