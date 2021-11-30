Роман Соха оголосив про вихід із фракції «Слуга народу»

Народний депутат України Роман Соха заявив, що виходить зі складу фракції «Слуга народу», адже йому «соромно» за призначення Ростислава Шурми заступником голови Офісу президента. Про це він заявив у вівторок, 30 листопада з трибуни парламенту, повідомляє NV.UA.

За словами нардепа, він уже передав відповідну заяву спікеру ВР Руслану Стефанчуку.

«Пане президенте, ви обіцяли, що в наших рядах будуть нові обличчя – люди які ніколи не були в політиці, які не є дотичними до «схем» і не грабували країну. Ви обіцяли нову генерації державників з гарячим серцем, світлим розумом, кришталево чистою репутацією. Сьогодні бачу призначення пана Шурми заступником глави Офісу президента. Це колишній функціонер проросійського «Опозиційного блоку». Він намагався зірвати справедливі вибори в Запоріжжі, використовуючи брудні технології. Шурма – це частина старої корумпованої системи, і він бився за її збереження шляхом порушення закону», – звернувся Соха до президента Володимира Зеленського.

Парламентар наголосив, що призначення Шурми для нього – «це остання крапля».

«Мені дуже соромно за це призначення. А також за призначення міліціянта Януковича – Олега Татарова, лобіста харківських угод – Руслана Демченка. Цих людей не має бути на державних посадах», – заявив він.

«Я не хочу і не можу бути дотичним до людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори. Я хочу бути чесним перед самим собою і перед виборцями, яким я маю без сорому дивитися в очі. Саме тому я ухвалив важке, але справедливе рішення. Я виходжу з фракції Слуга народу», – сказав Соха.

Ростислав Шурма, про якого говорив Соха, — колишній очільник Запорізької обласної організації партії «Опозиційний блок». Також він працював гендиректором заводу «Запоріжсталь», фінансовим директором Макіївського металургійного заводу і заступником директора металургійного дивізіону холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова. У травні 2021 року його призначили членом наглядової ради «Укроборонпрому», а 23 листопада 2021 – новим заступником глави Офісу Зеленського, він відповідатиме за економічний блок.

Романа Соха був обраний депутатом Верховної Ради від партії Слуга народу у виборчому окрузі № 75 ( Запорізька область).Він є членом комітету Ради з питань цифрової трансформації та керівником «Зе!офісу» в Запоріжжі. До депутатства Соха працював на керівних посадах у фінансових установах: обіймав посаду директора регіонального роздрібного центру Сведбанку, був директором Запорізької філії Укрінбанку і директором рекламного агентства «Еверест», зазначає сайт «Бабель».

8 листопада колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об'єднання під назвою Розумна політика. Соха був у цьому списку.

Хто такий Ростислав Шурма

38-річний уродженець Львова Ростислав Шурма закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» (економіка та підприємництво) та Київський економічний університет ім. Гетьмана (економічна теорія).

Впродовж 15 років працював у промисловості. Ростислав Шурма був членом наглядових рад ММК ім. Ілліча і заводу Промет (Болгарія), членом ради директорів Метінвест-Траметал (Італія). Свого часу очолював управління стратегії, працював фінансовим директором Макіївського металургійного заводу. У 2012-2019 роках обіймав посаду генерального директора металургійного заводу «Запоріжсталь», який входить до «Метінвесту» Ріната Ахметова і Вадима Новинського.

Ростислав Шурма також був головою Запорізької регіональної організації партії «Опозиційний блок».

З травня 2021 року Ростислав Шурма є членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

Шурма в минулому був членом Партії регіонів, зокрема у 2010 році від цієї політичної сили він став депутатом Донецької обласної ради. У 2019 році балотувався до Верховної Ради під шостим номером у списку «Опозиційного блоку» разом із Євгеном Мураєвим, Олександром Вілкулом, Геннадієм Кернесом і Геннадієм Трухановим. Партія набрала лише 3% голосів і до Верховної Ради Шурма не потрапив.

Крім того, у четвертому скликанні Верховної Ради (2002 – 2006 рр.) був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата від СДПУ(о) Ігоря Шурми, який є його батьком.