Нардеп Роман Соха оголосив про вихід із фракції «Слуга народу»
Депутат із Запоріжжя заявив, що йому «соромно» через призначення Ростислава Шурми в ОП
Народний депутат України Роман Соха заявив, що виходить зі складу фракції «Слуга народу», адже йому «соромно» за призначення Ростислава Шурми заступником голови Офісу президента. Про це він заявив у вівторок, 30 листопада з трибуни парламенту, повідомляє NV.UA.
За словами нардепа, він уже передав відповідну заяву спікеру ВР Руслану Стефанчуку.
«Пане президенте, ви обіцяли, що в наших рядах будуть нові обличчя – люди які ніколи не були в політиці, які не є дотичними до «схем» і не грабували країну. Ви обіцяли нову генерації державників з гарячим серцем, світлим розумом, кришталево чистою репутацією. Сьогодні бачу призначення пана Шурми заступником глави Офісу президента. Це колишній функціонер проросійського «Опозиційного блоку». Він намагався зірвати справедливі вибори в Запоріжжі, використовуючи брудні технології. Шурма – це частина старої корумпованої системи, і він бився за її збереження шляхом порушення закону», – звернувся Соха до президента Володимира Зеленського.
Парламентар наголосив, що призначення Шурми для нього – «це остання крапля».
«Мені дуже соромно за це призначення. А також за призначення міліціянта Януковича – Олега Татарова, лобіста харківських угод – Руслана Демченка. Цих людей не має бути на державних посадах», – заявив він.
«Я не хочу і не можу бути дотичним до людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори. Я хочу бути чесним перед самим собою і перед виборцями, яким я маю без сорому дивитися в очі. Саме тому я ухвалив важке, але справедливе рішення. Я виходжу з фракції Слуга народу», – сказав Соха.
Ростислав Шурма, про якого говорив Соха, — колишній очільник Запорізької обласної організації партії «Опозиційний блок». Також він працював гендиректором заводу «Запоріжсталь», фінансовим директором Макіївського металургійного заводу і заступником директора металургійного дивізіону холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова. У травні 2021 року його призначили членом наглядової ради «Укроборонпрому», а 23 листопада 2021 – новим заступником глави Офісу Зеленського, він відповідатиме за економічний блок.
Романа Соха був обраний депутатом Верховної Ради від партії Слуга народу у виборчому окрузі № 75 ( Запорізька область).Він є членом комітету Ради з питань цифрової трансформації та керівником «Зе!офісу» в Запоріжжі. До депутатства Соха працював на керівних посадах у фінансових установах: обіймав посаду директора регіонального роздрібного центру Сведбанку, був директором Запорізької філії Укрінбанку і директором рекламного агентства «Еверест», зазначає сайт «Бабель».
8 листопада колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об'єднання під назвою Розумна політика. Соха був у цьому списку.
Хто такий Ростислав Шурма
38-річний уродженець Львова Ростислав Шурма закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» (економіка та підприємництво) та Київський економічний університет ім. Гетьмана (економічна теорія).
Впродовж 15 років працював у промисловості. Ростислав Шурма був членом наглядових рад ММК ім. Ілліча і заводу Промет (Болгарія), членом ради директорів Метінвест-Траметал (Італія). Свого часу очолював управління стратегії, працював фінансовим директором Макіївського металургійного заводу. У 2012-2019 роках обіймав посаду генерального директора металургійного заводу «Запоріжсталь», який входить до «Метінвесту» Ріната Ахметова і Вадима Новинського.
Ростислав Шурма також був головою Запорізької регіональної організації партії «Опозиційний блок».
З травня 2021 року Ростислав Шурма є членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».
Шурма в минулому був членом Партії регіонів, зокрема у 2010 році від цієї політичної сили він став депутатом Донецької обласної ради. У 2019 році балотувався до Верховної Ради під шостим номером у списку «Опозиційного блоку» разом із Євгеном Мураєвим, Олександром Вілкулом, Геннадієм Кернесом і Геннадієм Трухановим. Партія набрала лише 3% голосів і до Верховної Ради Шурма не потрапив.
Крім того, у четвертому скликанні Верховної Ради (2002 – 2006 рр.) був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата від СДПУ(о) Ігоря Шурми, який є його батьком.