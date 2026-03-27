Юрій Корявченков 14 березня виїхав з України через пункт пропуску «Краківець»

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Корявченков, відомий як «Юзік», виїхав за кордон до Іспанії після допиту у НАБУ. Про це у п'ятницю, 26 березня, повідомила «Українська правда» із посиланням на джерела.

Журналісти зазначають, що депутат станом на 14 березня перебував не у своєму окрузі в Кривому Розі, а в Іспанії, де його родина живе ще з початку повномасштабної війни. Розслідувачі з'ясували, що 13 березня він відвідав допит у НАБУ, а вже наступного дня виїхав з України через пункт пропуску «Краківець». Ймовірно, Національне антикорупційне бюро України депутат відвідував через можливі неофіційні виплати народним обранцям від партії «Слуга народу». У цій справі підозри 27 грудня 2025 року отримали четверо представників партії, а Корявченков, за даними журналістів, став п’ятим фігурантом.

«В нас є обґрунтовані підозри, що Корявченков, або після допиту в НАБУ виїхав з країни і може не повернутися, або вчергове поїхав навідатися до родини. Тоді як народні депутати можуть виїжджати за кордон лише у робочі відрядження», – розповів журналіст Михайло Ткач.

Під час спілкування з журналістом Корявченков заявив, що народний депутат може брати відпустку за власний рахунок за погодженням зі спікером парламенту. Водночас питання щодо можливих допитів у НАБУ у справі про «зарплати в конвертах» він відмовився коментувати, назвавши це особистою справою.

Журналісти направили запит до Верховної Ради з проханням надати інформацію про всі виїзди депутата та підстави для цього. Але на момент публікації відповідь не отримали. Руслан Стефанчук підтвердив, що Корявченков перебував у відпустці без збереження заробітної плати, однак на питання, чи мав він право виїжджати за кордон відповів, що це варто запитати прикордонників. При цьому, як стверджують журналісти, депутат з січня щомісяця приїжджав до родини в Іспанію.

Також «Українська правда» отримала витяг з іспанського реєстру у якому йдеться, що дружина депутата у 2025 році придбала в розстрочку квартиру в Іспанії площею майже 90 м2. Вартість такої нерухомості у документах не зазначають.

Нагадаємо, 27 грудня НАБУ та САП оголосили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України. В рамках справи підозри отримали Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль. Того ж дня стало відомо, що на тлі повідомлень про підозри колегам по фракції Корявченков виїхав з України.