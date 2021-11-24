Народні депутати від найбільшої фракції в парламенті «Слуга народу» заявили, що ігноруватимуть телеканали «Україна 24» та «Україна», які належать олігарху Ріната Ахметова.

У спільна публічній заяві, яку опублікувала речниця «Слуга народу» Юлія Палійчук в Telegram йдеться, що нардепи від цієї партії більше не ходитимуть на ефіри телеканалів Ахметова, оскільки ті «перетворилися пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх"».

«Якщо власник вважає вигідним для себе таке спотворення журналістики, щоб на його каналах відбувались тільки проплачені або зманіпульовані у корпоративних інтересах ДТЕК дискусії, то збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива», – заявили нардепи.

Партія звунуватила канали у «навмисному розповсюдження фейків», «публічних безпідставні образи тих, хто заважає олігарху» та «відвертій маніпуляції». З їх слів, це свідчить про «прояви олігархічної системи, з якою бореться команда президента Зеленського».

«Ми поважаємо право власника вільно розпоряджатися своєю власністю у законний спосіб. Ми поважаємо і право будь-якого медіа на незалежність редакційної політики. Але ніколи не погодимось з використанням телеканалів й журналістів для шантажу держави і суспільства задля лобіювання бізнесових та політичних інтересів власників», – йдеться в заяві.

Водночас нардепи від СН наголосили, що готові переглянути своє рішення, «коли олігарх дозволить редакціям та журналістам повернутись до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики».

Раніше президент Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, а також інші топ-посадовців та представники фракції «Слуги народу» не прийшли на ефір програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна 24», де 19 листопада обговорювали операцію стосовно «вагнерівців».

В Офісі президента запрошення представників влади на ефір назвали «фейком» та «хайпом». Та додали, що «президент, керівник ОП та будь-яка інша посадова особа за вказівкою олігарха бігати ефірами не будуть».