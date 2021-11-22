Новий мітинг антивакцинаторів і Ахметов проти Зеленського
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 22 листопада:
- Цього тижня антивакцинатори готують нові мітинги, поки їхній лідер Остап Стахів перебуває у СІЗО. Обговоримо, хто стоїть за протестами проти щеплень і чому наші спецслужби вважають ці акції частиною російського плану проти України.
- Енергетична криза і Ваґнергейт — ще дві теми для дестабілізації держави. Ахметов розпочав війну проти Зеленського. Обговоримо, як це протистояння може проявитися у Львові та на заході України.
- У львівській Ратуші заявили про намір заборонити приміським маршруткам їздити центром міста. Вимога прозвучала після смертельної ДТП на вулиці Дорошенка, де загинула католицька черниця.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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