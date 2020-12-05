Під час сутичок в Одеській облраді постраждала народна депутатка і поліцейський

Перша сесія новообраної Одеської обласної ради супроводжувалася сутичками, під час яких постраждала народна депутатка України Тетяна Плачкова та один поліцейський.

Як повідомила пізно увечері в п’ятницю, 4 грудня одеська поліція, про інцидент, який стався на сесії Одеської обласної ради, правоохоронці дізналися від медиків. За їхньою інформацією, у приміщенні облради вони надали медичну допомогу народній депутатці, яка звернулася до них із забоєм плеча. Зі слів жінки, тілесні ушкодження вона отримала від поліцейського під час конфлікту зі штовханиною, який виник під час сесії облради між депутатами з різних партій та для припинення якого на місце події прибули поліцейські. Сама депутатка до поліції не зверталася.

Одеська поліція не назвала імені постраждалої народної депутатки, однак, за інформацією «Суспільного», йдеться про депутатку Верховної Ради від «Опозиційної платформи – За життя» Тетяну Плачкову.

У поліції наголосили, що в разі надходження від Плачкової заяви буде вирішуватися питання про правову кваліфікацію події.

«За вказаним повідомленням буде призначене службове розслідування. Якщо буде встановлена причетність правоохоронця до травмування народної обраниці, до останнього будуть вжиті найсуворіші заходи», – сказав начальник поліції Одещини Олег Бех.

Крім того, під час локалізації конфлікту тілесні ушкодження отримав один з правоохоронців. Для надання допомоги його з саднами та забоями руки доставили до медичного закладу.

Як пише «Суспільне», перша сесія Одеської обласної ради мала початися об 11:00 4 грудня. Утім через блокування трибуни представниками партій ОПЗЖ, «Партії Шарія» та «За майбутнє» засідання почалося лише о 23:20 того ж дня.

Також під час першої сесії в Одеській обласній раді сталися сутички за участю представників «Опозиційноїплатформи – За життя», «Довіряй ділам» та «Батьківщина».