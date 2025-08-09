У неділю, 10 серпня, у Львові та області очікується спека, місцями будуть грози, шквали та град. Про це інформують синоптики львівського гідрометцентру.

У прогнозі синоптиків вказано, що 10 серпня у Львівській області буде мінлива хмарність. Без опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасні дощі, грози, град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі – +12-17°С, вдень – +28-33°С тепла.

У Львові 10 серпня також буде мінлива хмарність, можливі грози, шквал та град. Температура вночі – +13-15°С, вдень – +30-32°С тепла. Погіршення видимості в дощі, в тумані 500-1000 м.