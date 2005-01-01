Нацгвардія взяла під охорону «Запорізьку Січ» на Хортиці і православні храми Запоріжжя

Поліцейські і нацгвардійці здійснюють посилене чергування біля місцевих православних храмів у Запоріжжі

У Запоріжжі військовослужбовці Національної гвардії України взяли під охорону на Хортиці історико-культурний комплекс «Запорізька Січ» з церквою, що відноситься до Української православної церкви Київського патріархату, також поліцейські і нацгвардійці здійснюють посилене чергування біля місцевих православних храмів. Про це йдеться на сторінці в/ч №3029 Нацгвардії у Facebook.

«З 9 січня військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України приступили до виконання службового завдання - охорони державного об'єкта і символу запорізького козацтва - історико-культурного комплексу «Запорізька Січ». Метою служби гвардійців є недопущення актів вандалізму, підпалу та інших протиправних дій», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, через конфліктну ситуацію між релігійними конфесіями Національна поліція спільно з гвардійцями перейшла на посилений режим охорони церковних об'єктів. «Наше завдання сьогодні - не допустити скоєння нападу або підпалу важливої для всієї України колиски української державності - Запорізької Січі. І я з упевненістю можу сказати, що наші бійці зроблять усе можливе для цього», - розповів начальник групи організації служби з охорони громадського порядку Максим Шека.

Під посилену охорону нацгвардійців також взяли діючий дерев'яний козацький храм Пресвятої Борогодиці, що належить УПЦ (КП) і розташований на території комплексу «Запорізька січ».

Як повідомлялося, на початку січня в Запоріжжі священики УПЦ (МП) відмовилися відспівувати загиблого хлопчика, хрещеного в Київському патріархаті. Це викликало обурення у багатьох громадян не тільки в Запоріжжі й області, а й в інших регіонах. У багатьох населених пунктах проходила акція «Принеси ляльку» - до церков УПЦ (МП) люди приносили іграшки. У самому Запоріжжі напередодні Різдва біля храму Петра і Февронії УПЦ (МП) церковна охорона побила двох запорожців, які принесли туди дитячі іграшки.

11 січня відомості про порушення релігійної рівноправності громадян з боку окремих представників Запорізької єпархії УПЦ (МП), громадської організації «Союз православний «Радомир» і невстановлених осіб внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, даною справою займається слідчий відділ Управління СБУ в Запорізькій області. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності і і за іншими ознаками).