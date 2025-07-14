Ударний НРК «Лють» під час бойової операції на Сумщині

Українська розвідка показала роботу наземного роботизованого комплексу «Лють», на який встановлено кулемет. Робот відпрацював по російських окупантах на фронті в Сумській області. Відповідне відео з’явилось у соцмережах Головного управління розвідки Міноборони в понеділок, 14 липня.

У ГУР розповіли, що його спецпідрозділи масштабують використання наземних роботизованих комплексів (НРК) під час бойових операцій, а також пояснили принцип роботи такого комплексу на прикладі робота «Лють».

«Озброєний кулеметом ПКТ (кулемет Калашникова танковий – ред.) робот долає складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів, демонструє стабільний зв’язок упродовж руху та передає “картинку” на пункт управління.

Діставшись ворожих позицій, щільним кулеметним вогнем знищує російських окупантів. Створена точка вогневого подавлення загарбників дозволяє здійснювати маневри іншим залученим до операції силам та засобам», – ідеться в повідомленні.

Розвідники також перехопили розмову російських загарбників після зустрічі з НРК «Лють» на фронті.

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Характеристика НРК «Лють»

Український наземний роботизований комплекс «Лють» призначений для виконання різних завдань у складних умовах, зокрема для ведення спостереження та вогневої підтримки військ.

На НРК встановлено кулемет калібру 7,62 мм і додаткові пристрої, які дозволяють виявляти та знищувати цілі цілодобово.

Завдяки невеликим розмірам комплекс вміщається в кузов пікапа, працює на тихому електродвигуні з акумулятором, що забезпечує тривалу автономність. НРК має високий кліренс, що дозволяє стабільно долати складний рельєф, а його конструкція витримує широкий діапазон температур.

Керує комплексом оператор із безпечного укриття. Головне завдання наземних роботів – посилити військових та замінити солдата на найнебезпечніших ділянках.

У березні 2025 року Міноборони прийняло на озброєння роботизований комплекс «Лють».

До слова, нещодавно Сухопутні війська ЗСУ показали найпопулярніших наземних роботів, які використовуються на фронті. Окрім ударного НРК «Лють», на фронті можна зустріти логістичні дрони, які використовуються для доставки провізії, боєкомплекту та евакуації поранених «Терміт» і«Ардал», а також робота-сапера «Гном-Мінер».