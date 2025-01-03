Взимку потрібно приділяти особливу увагу до стану автомобіля

Зима – це складний період для автомобілів, особливо якщо водії припускаються помилок в експлуатації. «Автопілот» розповідає про п’ять шкідливих звичок, які значно скорочують термін служби вашого автомобіля в холодну пору року.

Недостатнє прогрівання двигуна

Перед початком руху автомобіля необхідно прогріти двигун хоча б 2-5 хвилин залежно від температури і віку авто. Це допомагає двигуну та коробці передач підготуватися до навантажень. Водій також має уникати різких прискорень на перших кілометрах після прогрівання, рухаючись плавно і на низьких обертах двигуна.

Недотримання цього правила призводить до підвищеного зносу двигуна і трансмісії, а також збільшення витрату пального.

Різкі старти та гальмування

Різкі маневри в зимовий час створюють серйозну загрозу для автомобіля:

Знос шин і деталей гальмівної системи.

Підвищена витрата пального.

Ризик втрати контролю на слизькій дорозі.

Особливо небезпечні спроби «ефектного розвороту» за допомогою ручного гальма. Це може спричинити розтягнення троса стоянкового гальма або вихід з ладу супортів і коробки передач.

Неправильний догляд за кузовом

Взимку автомобіль особливо вразливий до бруду, що містить солі та дорожні реагенти. Не варто чистити авто сухою ганчіркою, тому що вона залишає подряпини на фарбі та склі. Також не ігноруйте миття кузова, бо накопичення бруду сприяє корозії та пошкодженню.

Крім того, реагенти можуть викликати:

Окислення контактів і пошкодження ізоляції електропроводів. Дисбаланс коліс через бруд на дисках, що призводить до зношення шин, підшипників і деталей рульового управління.

Паркування в заметах

Залишати автомобіль під снігом на зиму – одна з найгірших ідей. Це може призвести до:

Пошкодження електрики та гумових, пластикових і металевих елементів. Корозії всіх внутрішніх систем – від двигуна до трансмісії. Пошкодження салону через накопичення вологи.

Також пальне в баку може частково втратити свої властивості через окислення і випаровування, що може спричинити осад на дні бака або злам елементів паливної системи.

Ігнорування важливості обслуговування

Взимку потрібно приділяти особливу увагу до стану автомобіля. Варто перевіряти стан електрики та акумулятора, шин і гальмівної системи.