У Святвечір потрібно дотримуватися суворого посту

Святвечір – це останній день перед Різдвом, який є одним із найважливіших днів у християнській традиції. Саме у цей день закінчується Різдвяний піст. УНІАН розповів про основні заборони, яких варто дотримуватись.

Що не можна робити у Святвечір

Існує кілька суворих заборон цього дня: