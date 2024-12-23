Не сваріться з близькими: що не можна робити на Святвечір
У Святвечір потрібно дотримуватися суворого посту
Святвечір – це останній день перед Різдвом, який є одним із найважливіших днів у християнській традиції. Саме у цей день закінчується Різдвяний піст. УНІАН розповів про основні заборони, яких варто дотримуватись.
Що не можна робити у Святвечір
Існує кілька суворих заборон цього дня:
У Святвечір потрібно дотримуватися суворого посту. Не можна їсти м'ясо, яйця та молочні продукти, але можна їсти рибу.
У цей день не можна ворожити.
Це свято має бути світле і радісним, об'єднувати людей. Цього дня заборонено сваритися та лаятись матом.
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