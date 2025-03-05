Єноти – справжні всеїдні тварини, що харчуються тим, що є у доступі

Єноти – напрочуд кмітливі створіння, які широко розповсюджені по всій Північній Америці. Вони добре пристосувалися до життя поруч із людьми, проте можуть завдавати клопоту, особливо коли дістаються до сміттєвих баків. Treehugger розповідає кілька цікавих фактів про цих хитрих пухнастиків.

1. Єноти – всеїдні та неперебірливі у їжі

Єноти – справжні всеїдні тварини, що харчуються тим, що є у доступі. Вони їдять горіхи, ягоди, фрукти, жолуді, коників, мишей, рибу, жаб, комах, дрібних ссавців, наземних птахів та їхні яйця. Окрім цього вони люблять ритися у сміттєвих баках та компостних купах і навіть красти корм, залишений для домашніх тварин.

2. Вони миють їжу перед тим, як її з'їсти

Латинська назва єнота – Procyon lotor (lotor означає «той, що миє»). Якщо ви поспостерігаєте за трапезою єнотів, то помітите, що вони часто миють їжу перед тим, як її з'їсти. Якщо поблизу немає води, вони все одно повторюють ті самі рухи, проводячи передніми лапами по їжі та піднімаючи її вгору і вниз. Однак дослідники стверджують, що така поведінка зумовлена не звичкою до чистоти.

Біологи вважають, що єноти мають чутливі нерви на пальцях передніх лап. Коли вони шукають їжу у воді, вони обмацують її лапами, щоб отримати сенсорну інформацію.

3. Єноти живуть майже всюди

За даними Міжнародного союзу охорони природи, єноти живуть по всій континентальній частині США, за винятком деяких районів скелястих гір і пустель. Єноти не вибагливі до місця проживання, аби тільки поблизу була вода. Вони влаштовують собі нори в землі, дуплах дерев або ущелинах скель. У більш урбанізованих місцевостях вони наважуються забиратися в будинки та влаштовують нори на горищах, у димоходах і підвалах.

4. Їхні «маски» допомагають бачити краще

Чорна смужка на морді єнота виконує важливу функцію – допомагає відбивати сонячні відблиски, а також покращує нічний зір. Деякі вчені припускають, що такі темні маски допомагають тваринам приховувати очі від хижаків.

5. Вони дуже розумні

Єноти неймовірно розумні. Деякі вчені навіть припускають, що їхні дискримінаційні здібності не поступаються, якщо не перевершують, здібності домашніх котів.

У дослідженні 2017 року, опублікованому в журналі Animal Cognition, вчені досліджували вісьмох єнотів, що утримувалися в неволі, на предмет розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Єнотам показали циліндр, наполовину заповнений водою, на поверхні якої плавав зефір, до якого вони не могли дотягнутися лапами. Потім дослідники продемонстрували, що якщо вони кидатимуть камінчики в циліндр, рівень води підніметься, і єноти зможуть дістати ласощі. Двоє єнотів навчилися кидати камінці, щоб дістати ласощі. Третій знайшов ще простіший спосіб: він перевернув циліндр, щоб швидше дістатися до зефіру. Дослідники дійшли висновку, що єноти були «інноваційними в багатьох аспектах цього випробування».

6. Їхні лапи – справжні інструменти

Єноти мають по п'ять пальців на передніх і задніх лапах, а їхні передні лапи працюють майже як людські руки. Вони можуть відкривати контейнери, дверні ручки, кришки від сміттєвих баків.

7. Ведуть самітницький спосіб життя

Єноти – здебільшого усамітнені тварини. Оскільки вони ведуть нічний спосіб життя, то рідко виходять на вулицю вдень і намагаються триматися ближче до свого лігва, відходячи досить далеко лише для того, щоб дістати їжу.

8. У них мало природних ворогів

Попри те, що багато тварин страждають від урбанізації, єноти чудово пристосувалися до життя поруч із людьми. Їхня популяція зростає, і загроза для їхнього виду мінімальна. Основні небезпеки для них – мисливці, дорожньо-транспортні пригоди та пастки, які ставлять фермери.

9. Вони люблять міста

За словами зоолога Сема Зевелова, за останні 80 років у містах і передмістях спостерігається «дивовижний» сплеск чисельності єнотів. Єноти, що живуть у містах, розвивають навички, яких немає у їхніх сільських побратимів.

10. У єнотів багато потомства

Єноти розмножуються лише раз на рік, але в середньому самка народжує 3-4 малюків. Вони дуже турботливі матері та можуть завдати значної шкоди, якщо відчує загрозу для своїх дітей.

11. Вони можуть переносити небезпечні хвороби

За даними Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), єноти посідають друге місце за кількістю випадків сказу серед диких тварин. Вони можуть переносити його без будь-яких зовнішніх ознак або симптомів. Однак випадки сказу серед людей у Сполучених Штатах рідкісні. У період з 2009 по 2019 рік у США було зареєстровано лише 25 випадків сказу у людей, і лише два з них були пов'язані з єнотами.

Єноти також можуть переносити єнотовий аскаридоз – серйозне захворювання, яке може спричинити неврологічні ушкодження. Крім того, єноти можуть переносити лептоспіроз і чуму.