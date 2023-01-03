Новий glo™ PRO SLIM – для тих, кому непокора личить

gloтм призначений для повнолітніх споживачів нікотиновмісної продукції

Якщо ви обираєте свій шлях і цінуєте свій вибір, тоді gloтм з вами заодно, адже #непокора_личить. Новий gloтм PRO SLIM легкий, потужний і зручний у використанні.

Нова кампанія gloтм

Бренд gloтм вважає, що непокора личить кожному українцю, адже ми самі задаємо тренди, тому що з існуючими не хочемо миритись. Ми прагнемо бути сміливими, бути самими собою, а не копіювати інших. Це притаманно нашому народу вже дуже давно. Леся Українка, Пилип Орлик, Іван Піддубний, Микола Леонтович – кожен з них не підкорювався думці суспільства та став кращим у своїй справі.

Досліджуючи природу сучасних українців, бренд gloтм, створив унікальний проєкт «Мапа української ідентичності», щоб вивчити риси, притаманні нашому характеру. Кожен міг пройти тест і долучитись до створення мапи, в основу якої лягли відповіді учасників.

Відтак бренд розуміє як це – відрізнятися та не боятися про це заявити. Для тих, хто непокірно обирає своє, а не робить вибір між дизайном та функціональністю, створили новий gloтм PRO SLIM. Цей унікальний пристрій зміг стати кращим функціонально та візуально.

Чим особливий новий glo тм PRO SLIM

Відоме південнокорейське дизайн-бюро Jiyoun Kim Studio («Джіон Кім Студіо») розробляло gloтм PRO SLIM протягом 2 років. Результатом плідної роботи став девайс із металевим корпусом, новою тонкою та стильною формою.

glo™ у нових кольорах та дизайні

Унікальний дизайн gloтм PRO SLIM отримав міжнародну нагороду iF Design Award 2022, що відзначає досягнення у промисловому та продуктовому дизайні. Кожного року 90 світових експертів тестують та аналізують кожен із продуктів, які були подані на конкурс, а в 2022 році головними критеріями відбору переможця стали ідея, форма, функціональність. Бренд gloтм ризикнув та досяг успіху, який відзначила світова спільнота.