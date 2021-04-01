В ніч з 30 по 31 березня невідомі обклеїли паркани поблизу посольства України в Москві плакатами з фотографіями українських дипломатів та написами «Крим – це Росія». Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії розслідувати цей випадок та притягти винних до відповідальності.

«Міністерство закордонних справ України розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в якій містяться зобов'язання приймаючої сторони запобігати будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента», – зазначено в заяві, опублікованій на сайті МЗС в четвер, 1 квітня.

фото Романа Цимбалюка

Крім того, МЗС заявило і про пошкодження службового авто української дипломатичної місії, яке перебувало на стоянці у місті.

Нагадаємо, що в ніч з 15 на 16 березня біля посольства Росії у Києві та місць проживання його працівників появилися плакати з фотографіями російських дипломатів та написами: «Я співробітник ФСБ і переконаний: Крим ­– це Україна!». Крім того, на службові автомобілі росіян наклеїли також український герб – Тризуб.

Відповідну акцію влаштували до річниці незаконного «кримського референдуму», який відбувся 16 березня 2014 року.