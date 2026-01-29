Установки даватимуть одночасно світло і гарячу воду

Німеччина передала Україні перші установки, які одночасно дають тепло і електрику. Вони допоможуть лікарням, школам та дитсадкам залишатися теплими і освітленими під час знеструмлень. Про це ZAXID.NET повідомили у Посольстві Німеччини, у четвер, 29 січня.

Німеччина передала Києву перші дві когенераційні установки у рамках зимового енергетичного пакету на 120 млн євро. Саме ці установки одночасно даватимуть електрику та гарячу воду, використовуючи одне паливо і витрачаючи його значно економніше.

Це означає, що при знеструмленнях лікарні, школи та дитсадки отримають необхідну енергію та тепло. Обладнання компактне і його можна швидко встановити там, де є потреба.

Німецькі партнери вже готують наступну партію:

43 установки, що дають тепло і електрику;

76 модульних котелень для лікарень і шкіл;

понад 300 сонячних електростанцій з батареями для місцевої інфраструктури;

375 систем для збереження електроенергії на випадок відключень;

15 мобільних гібридних генераторів;

10 пелетних котлів;

45 одиниць техніки для ремонту мереж води, тепла та електрики.

Окрім цього, Німеччина через ЮНІСЕФ допомагає ще 1300 дитсадкам, лікарням та школам обладнанням на 20 млн євро. А німецький банк розвитку KfW підтримує «Укренерго» на 35 млн євро, щоб захистити підстанції та поповнити склади матеріалами для ремонту.