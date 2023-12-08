Програма німецького уряду охопить близько 700 переселенців

Німецький банк KfW виділить грант на суму 24,2 млн євро на створення енергоефективного житла для переселенців у Львівській, Хмельницькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

Відповідна угода між донором, Українським фондом соціальних інвестицій та Міністерством реінтеграції підписана у четвер, 7 грудня, повідомляє прес-служба міністерства.

Ідеться про реконструкцію або будівництва нового житла із використанням сучасних енергозберігаючих технологій. Для участі в проекті вже відібрано вісім об’єктів у чотирьох областях, серед яких Львівська і Хмельницька. Планується забезпечити соціальним житлом близько 700 переселенців.

На Львівщині активно переобладнують на соціальне житло старі гуртожитки, лікарні та інші будівлі. Так, в селі Дунаїв за 40 млн грн реконструюють під житло будівлю лікарні.