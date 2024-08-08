Офіцер ДПСУ на Львівщині отримав 5 років тюрми за втечу зі служби
Юрій Б. був відстуній на службі півтора місяця
Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок старшому лейтенанту ДПСУ Юрію Б., який півтора місяці був відсутній на службі. Суд призначив йому 5 років увʼязнення.
Як вказано в матеріалах справи, Юрій Б. під час проходження військової служби за мобілізацією в одній із військових частин Державної прикордонної служби у період із 1 травня й до 19 червня без поважних причин був відсутній на службі.
В суді Юрій Б. свою провину визнав і розповів, що його мобілізували на службу 11 червня 2022 року. На той час він мав військове звання старшого лейтенанта та обіймав посаду старшого офіцера відділу звʼязку, радіотехнічного забезпечення та інформаційних систем штабу. У травні 2023 року він самовільно залишив частину, а в червні сам повернувся на службу. Свій вчинок пояснив небажанням переносити особливості військової служби та особистою недисциплінованістю, втім зазначив, що бажає служити і надалі.
Враховуючи обставини справи, суддя Городоцького райсуду Оксана Перетятько визнала Юрія Б. винним за ч. 5 ст. 407 ККУ та призначила 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.