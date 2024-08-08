Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок старшому лейтенанту ДПСУ Юрію Б., який півтора місяці був відсутній на службі. Суд призначив йому 5 років увʼязнення.

Як вказано в матеріалах справи, Юрій Б. під час проходження військової служби за мобілізацією в одній із військових частин Державної прикордонної служби у період із 1 травня й до 19 червня без поважних причин був відсутній на службі.

В суді Юрій Б. свою провину визнав і розповів, що його мобілізували на службу 11 червня 2022 року. На той час він мав військове звання старшого лейтенанта та обіймав посаду старшого офіцера відділу звʼязку, радіотехнічного забезпечення та інформаційних систем штабу. У травні 2023 року він самовільно залишив частину, а в червні сам повернувся на службу. Свій вчинок пояснив небажанням переносити особливості військової служби та особистою недисциплінованістю, втім зазначив, що бажає служити і надалі.

Враховуючи обставини справи, суддя Городоцького райсуду Оксана Перетятько визнала Юрія Б. винним за ч. 5 ст. 407 ККУ та призначила 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.