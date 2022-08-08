Російський ставленик над окупованим Запоріжжям Євген Балицький

Російські окупанти та колаборанти вирішили провести фейковий «референдум» на окупованих російськими військами територіях Запорізької області. Відповідне «розпорядження» підписав російський ставленик, екс-нардеп від партії «Опозиційний блок» Євген Балицький.

«Євген Балицький підписав розпорядження про проведення референдуму щодо возз'єднання регіону з Росією», – повідомили в понеділок, 8 серпня, російські пропагандистські ЗМІ.

Оголошення про підготовку так званого «референдуму» прозвучало у рамках форуму так званого «громадського руху» Запорізької області, який окупанти назвали «Ми разом із Росією».

Усі колаборанти, які зібралися в залі, нібито одноголосно підтримали таке рішення.

При цьому російський ставленик не сказав жодного слова, коли колаборанти збираються проводити разом з Кремлем подібні незаконні заходи.

Нагадаємо, окупанти у Запорізькій та Херсонській областях раніше створили «виборчу комісію» для проведення так званого «референдуму» про входження тимчасово окупованих територій до складу Росії. На Запоріжжі загарбники також сформували нелегітимний «уряд».

Варто зазначити, що посібникам окупантів, які допомагатимуть їм з «референдумом» загрожує від 10 до 12 років в’язниці з можливою конфіскацією майна.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні президент Володимир Зеленський застеріг окупантів, що у разі анексії захоплений українських територій будь-які переговори з Росією будуть неможливі.

Своєю чергою, прес-секретар президента Росії та воєнного злочинця Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков удав, що це насправді не Росія збирається проводити псевдо «референдуми» на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, а місцеве населення. Він також заявив, що передумов для переговорів з Україною, з точки зору Кремля, немає.