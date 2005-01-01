Окупанти перестали пускати до Криму українських таксистів

Понад 30 таксистів не змогли у середу, 27 грудня, заїхати з материкової території України до окупованого Росією Криму, повідомила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джепарова.

«На “кордоні” в Крим не впустили українських таксистів, що регулярно возять людей з та в Крим. Кілька десятків українських таксистів сьогодні з 8 до 10 ранку (якраз після зустрічі пасажирів з київського потяга) отримали заборону в’їзду в Крим разом з відповідними “документами”», – написала вона у Facebook.

За словами Джепарової, російські прикордонники пояснили водіям, що в’їзд їм заборонено через нібито нестачу коштів для перебування в Криму.

«Йдеться про приблизно 30-35 таксистів та авто, що не змогли заїхати в Крим разом із пасажирами. Пасажирів розпустили», – повідомила заступниця міністра.

Вона також повідомила про кілька обшуків в будинках кримських татар, що відбулися в Ленінському районі Сімферополя.

Як відомо, вранці 26 грудня в Сімферополі пройшли два обшуки в будинках кримських татар по вулиці Дарвіна і Хайри Емір-Заде.