«Окупаційні правоохоронці» у Криму затримали 22-річного мешканця Одеської області нібито за публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові, повідомила прокуратура АР Крим і міста Севастополя в Telegram.

За інформацією прокуратури, українець на початку вересня приїхав до окупованого Криму на відпочинок, а 22 вересня його затримали в Євпаторії за нібито публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові.

Прокуратура встановила, що окупанти доставили затриманого до Сімферополя, де незаконно створений суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Управління Нацполіції в Криму та Севастополі відкрило справу через незаконне затримання на анексованому півострові громадянина України.

При цьому видання «Крим.Реалії» повідомило, що хлопця затримали 19 вересня, а його ім’я – Олександр Долженков.