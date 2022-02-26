Окупанти свідомо обстрілюють житлові квартали і цивільну інфраструктуру

Тільки за один день, 26 лютого, росіяни вбили 19 мирних мешканців Донецької області, ще 73 людини зазнали поранень. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Біля села Волохів Яр Ізюмського району Харківської області окупаційні війська обстріляли рейсовий автобус, який перевозив мешканців Торецької громади. Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей, ще шестеро отримали поранення.

«Серед загиблих – дві 42-річні жінки і троє чоловіків (двоє з них 2000 та 2004 року народження, рік народження третього уточнюється). Росія вбиває цивільних і за свої злочини буде покарана!», — написав Кириленко у Facebook.

Також він додав, що станом на 5 вечора через ворожі обстріли 26 лютого загинули 19 цивільних, поранено 73 людини. У Волновасі 15 загиблих, 5 поранених (1 дитина), у Сартані 4 загиблих, 9 поранених (1 дитина), у Маріуполі 58 поранених, у Сопиному 3 поранених, у Південному 1 поранений.