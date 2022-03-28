Через викрадення документів і техніки працівники представництва застерігають про можливі провокції

Офіс Представництва президента України в Автономній республіці Крим, що працював у Херсоні, зламали. Окупанти вдерлися туди і викрали документи та техніку. Адміністрація офісу застерігає про можливі провокації.

«Зламали двері, зняли державний прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні представництва. Відповідні факти перевіряються компетентними органами. Разом з тим, не виключаємо провокацій та закликаємо громадян бути обережними й поки що утриматися від відвідування офісу», – повідомили на сторінці офісу 27 березня.

Також там додали, що офіс Представництва тимчасово припинив роботу в Херсоні з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Свої обов’язки працівники Представництва виконують дистанційно на підконтрольній уряду України території.

Нагадаємо, у неділю, 27 грудня, херсонці вчергове вийшли на мітинг проти російської окупації. До людей, які зібралися на площі Свободи, росіяни застосували газові гранати. Одна учасниця отримала поранення.