У неділю, 27 грудня, херсонці вчергове вийшли на мітинг проти російської окупації. До людей, які зібралися на площі Свободи росіяни застосовують газові гранати, повідомили на місцевому сайті «Мост».

Два дні тому, 25 березня, Пентагон заявив про втрату росіянами повного контролю над Херсоном. Відтак у місті тривають бої. Українські військові ведуть бої за Херсон та витісняють з міста російських загарбників.

Тим часом місцеві мешканці продовжують виходити на мирні мітинги та протестувати проти російських загарбників. Їх не лякають ані в икрадення людей, ані використання росіянами зброї проти цивільних, ані завезена Росгвардія, яка готова жорстоко розганяти будь-які протести.

Під час сьогоднішнього протесту окупанти попередили херсонців, що мітинги заборонені.

«Люди викрикують антипутінські гасла та скандують «Херсон – це Україна!». У відповідь російські військові розпочали стріляти та використовувати газові гранати», – йдеться у повідомлення «Моста».

За даними журналістів, вже є постраждалі, зокрема учасниці акції поранили ногу. Попри те, люди не розходяться, з площі Свободи вони перейшли на бульвар Мирний.