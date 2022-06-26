Окупанти захоплюють порожні квартири на окупованих територіях Запорізької області
Якщо росіянам не вдається отримати ключі від помешкань, вони вибивають двері
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Російські загарбники на окупованій території Запорізької області самовільно заселяються у помешкання українців, які виїхали з-під окупації, повідомила вранці в неділю, 26 червня, Запорізька обласна військова адміністрація.
Як йдеться у повідомленні, для заселення у спорожнілі квартири окупанти вимагають ключі в сусідів, які за ними доглядають, або ж просто вибивають двері.
«Погрожуючи фізичною розправою, вони цинічно вимагають у родичів та знайомих ключі від порожніх осель вимушено переміщених сімей. У разі відмови – вибивають двері і вселяються у квартири, вільно користуючись усім залишеним українцями майном як власним. Стало відомо, що до людей, котрі доглядають за такими помешканнями, приходять “визволителі” і вимагають віддати їм ключі, аби розміститися у цих тимчасово покинутих квартирах», – повідомили в ОВА з посиланням на дані української розвідки.
Нагадаємо, що під російською окупацією перебуває 60% території Запорізької області. Зокрема, серед окупованих міст – Мелітополь і Бердянськ.
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