Путін особисто дозволив мародерити російським військовим в Україні. За словами російського військового, крадіжки не вважаються злочином і не караються. Окупанти крадуть техніку, їжу та військове екіпірування. Про це свідчить нова перехоплена розмова окупанта з дружиною, яку оприлюднила СБУ.

«То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. Путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…», – хвалиться під час розмови окупант дружині.

Окупант заздрить старшині, який «телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!».

А тож він склав свій «бізнес-план»: хоче накрасти військове екіпірування. Адже обмундирування на «спецоперацію» їм доводиться купувати самостійно.

«Я сижу в этих берцах (намародерених – прим.), а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*еные…», – захоплюється загарбник.

СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною