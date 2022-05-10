Українські військові знайшли в окопах росіян пральну машинку. Курйоз дня
На війні, як кажуть, усі засоби хороші
Суспільство — Анна Журба, 0 0
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Українські військові знайшли на залишених позиціях росіян в окопах пральну машинку-автомат. «Пральна машинка Indesit. Справжній російський солдат бере її з собою навіть у поле, навіть у бій», – жартують українці на відео, опублікованому 10 травня військовим радіо «Армія FM». У відео не вказується, в якому саме регіоні воно зняте, проте росіяни займаються мародерством скрізь, куди приходять. Окрім побутової техніки, вони крадуть гроші, музейні експонати, елітний алкоголь, сантехніку, посуд, косметику та навіть білизну. У білоруському місті Наровля російські військові ще на початку квітня облаштували справжній ринок, де продавали награбоване.
Відео «Армія FM»
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