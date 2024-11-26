Навесні 2022 року російські загарбники викрали Ігоря Протоковила з власного дому

Окупаційний Херсонський обласний суд ухвалив обвинувальний вирок 35-річному депутату Новокаховської міської ради від партії «Батьківщина» Ігорю Протоковилу. Про це повідомили видання «Мост» і так званий губернатор Херсонщини Володимир Сальдо 25 листопада.

За версією слідства, у квітні 2022 року Протоковило через один з месенджерів передавав інформацію про місця перебування російських військових співробітнику Служби безпеки України. Посадовця звинуватили у шпигунстві проти російських солдатів та засудили до 12 років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські військові викрали із власного будинку депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Ігоря Протоковила. Раніше посадовець був обраний до міської ради від партії «Батьківщина», хоча очолював міську організацію партії «Свобода».