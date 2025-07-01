Росіяни прив'язали людину до мотоцикла та протягнули її по дорозі

У вівторок, 1 липня, омбудсмен Дмитро Лубінець подав звернення до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо чергового порушення Женевських конвенцій – ймовірної страти полоненого та знущання з тіла. Таким чином уповноважений з прав людини відреагував на відео, на якому видно, як російські солдати прив’язали людину до мотоцикла та волочили її дорогою.

На відео, яке поширили у соцмережах, видно, як двоє росіян на мотоциклах прив’язали людину до одного з транспортних засобів, а згодом волочили її дорогою. Де саме росіяни знущалися з людини, омбудсмен не уточнив.

Дмитро Лубінець припустив, що таким чином росіяни стратили українського полоненого.

«Це демонстративна жорстокість і черговий воєнний злочин РФ. Відправив офіційні листи до ООН та МКЧХ. Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність», – написав Лубінець.

У травні українська розвідка зафіксувала понад 150 страт українських військовополонених. У ГУР зазначили, що в багатьох випадках фіксуються прямі накази російського командування вбивати військовополонених українців. Так, 30 червня один з полонених на Сумщині росіян підтвердив, що його командування наказувало розстрілювати полонених.