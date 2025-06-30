Українські військові взяли в полон 30-річного Іллю Талтаєва

Українські військові допитали російського військовослужбовця, якого взяли у полон на території Сумської області. Окупант зізнався, що його командування наказувало розстрілювати полонених. Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ у понеділок, 30 червня.

Українські військові взяли в полон 30-річного Іллю Талтаєва. Він родом з Кемеровської області, до війни він працював на Іркутському авіаційному заводі. Під час служби в російській армії він був рядовим 2-ї штурмової роти, 106-ї повітряно-десантної дивізії 51-го полку.

«До контракту з Міноборони Росії в березні 2025 року, чоловік довго вагався чи йти на війну, відмовляли і рідні та близькі. Але, за його словами, рішення долучитися до лав окупантської армії були з «ідеологічних міркувань», – розповідають у дописі.

Потрапив у полон до ЗСУ росіянин на території Сумської області, поблизу населеного пункту Юнаківка. Окупант розповів, що під час перебування на фронті дуже не вистачало води, також були проблеми з їжею. Та вже у полоні йому було надано медичну допомогу від українських військових.

Військовий під час допиту зізнався, що російське командування наказувало не брати полонених, а розстрілювати їх.

«По телевізору завжди говорять, що українці знущаються. Але зі мною поводяться добре. А від мого командування була команда в полон не брати і стріляти», – розповів окупант.

Нагадаємо, 30 червня стало відомо, що на Сіверському напрямку українські захисники захопили в полон двох громадян Камеруну, які воювали на боці російської окупаційної армії. Полонені найманці заявили, що хочуть повернутися на батьківщину, а не до РФ.