Медики реанімують постраждалого внаслідок російського обстрілу Запоріжжя, 8 січня 2025 рік

З лютого 2022 року в Україні загинули 12605 цивільних громадян, ще 29178 отримали поранення. Про це ідеться у звіті Управління верховного комісара ООН із прав людини, оприлюдненому у вівторок, 11 лютого.

«Фактичний масштаб шкоди цивільному населенню – як серед жертв, так і пошкоджень інфраструктури, імовірно, значно вищий, оскільки багато повідомлень про ураження, особливо відразу після повномасштабного збройного нападу 24 лютого 2022 року, було неможливо перевірити через велику кількість повідомлень і відсутність доступу до відповідних районів. Ймовірно, кількість жертв серед цивільного населення особливо занижена в таких містах, як Маріуполь, Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк, де тривали інтенсивні бої на початку збройного нападу у 2022 році», – пояснюють в організації.

За даними управління, упродовж січня 2025 року в Україні загинуло щонайменше 139 цивільних, ще 738 отримали поранення – це на 39% більше, ніж у грудні 2024 року, і на 27% більше, ніж у січні 2024 року.

Зазначається, що найбільше втрат у січні спричинили безпілотники малого радіуса дії, включно з FPV-дронами. Саме дрони перевищують вплив будь-якої іншої зброї у цій війні. На підконтрольній Херсонщині 70% втрат серед цивільних – це жертви російських дронів.

Найбільше втрат – 81 % – стались поблизу лінії фронту, насамперед в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

В Управлінні верховного комісара ООН із прав людини зауважують, що 15 січня російська армія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, пошкодивши щонайменше чотири об’єкти з видобутку, транспортування та зберігання газу в трьох областях. Атаки призвели до аварійних відключень електроенергії в семи регіонах країни.

Нагадаємо, 8 січня росіяни керованою авіабомбою атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули 13 людей, ще 113 поранені.