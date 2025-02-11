З-під завалів надзвичайники врятували трьох людей та кота

Уранці вівторка, 11 лютого, російські окупанти завдали авіаударів по селищу Золочів Богодухівського району Харківщини. Щонайменше семеро людей отримали травми. Про це повідомили керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов та пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«З 11:10 до 11:20 російська авіація вдарила 7 КАБ по Золочівській громаді. Два з них влучили по території селища Золочів. Внаслідок ударів зруйновано два приватних будинки, 11 частково пошкоджено», – написав Синєгубов.

За попередніми даними, від російського авіаудару постраждали семеро людей:

жінки 67, 93, 43, 68 років,

двоє чоловіків 76 і 69 років,

12-річний хлопець.

Повідомляється, що трьох постраждалих доправили до лікарні.

«Ще один удар був на території агропідприємства, пошкоджено господарчі споруди, постраждалих немає», – підсумував Синєгубов.

Відповідні служби зафіксували влучання керованих авіабомб також на околицях сіл Світличне, Березівка, Макариха та Орішанського лісу на Золочівщині.