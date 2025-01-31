Пошкоджена будівля готелю «Брістоль» після ракетного удару по Одесі, 31 січня 2025 рік

Увечері п’ятниці, 31 січня, російські війська ракетами атакували історичне середмістя Одеси. За попередніми даними, унаслідок ракетного удару постраждали троє людей. Про це повідомили керівник Одеської ОВА Олег Кіпер та міський голова Одеси Геннадій Труханов.

«Внаслідок ворожого удару є постраждала співробітниця готелю. Жінку ушпиталено. Їй надається вся необхідна медична допомога», – написав Кіпер.

Згодом він повідомив, що внаслідок ворожої атаки по центру Одеси постраждало дві жінки. Обидві шпиталізовані у стані середнього ступеня важкості.

Мер Одеси Геннадій Труханов уточнив, що на місці атаки працюють відповідні служби. З його слів, через атаку є пошкодження та руйнування в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка перебуває під підсиленим захистом.

Як пише Telegram-канал «Думська», через ракетний удар постраждали пам’ятки архітектури, магазини та автомобілі. Відомо про пошкодження ресторану BRUNO та готелю «Брістоль» в історичному центрі Одеси.

«Унаслідок падіння уламків ракети сильно постраждала будівля готелю "Брістоль", яка була збудована в 1898-1899 роках за проєктом архітектора Олександра Бернардацці. Італійська (колишня Пушкінська) і Грецька вулиці засипані уламками», – ідеться в дописі.

Наслідки ракетного удару по центрі Одеси, 31 січня (Усі фото – Telegram-каналу «Думська»)

Додамо, що о 19:17 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. О 19:23 Одеська ОВА повідомила, що в місті було чутно вибух. О 19:56 в адміністрації повідомили про повторні потужні вибухи.

Оновлено. Станом на 22:11 було відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по центру Одеси. До лікарні з пораненням голови госпіталізували 18-річного хлопця, повідомив Олег Кіпер.

«Внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії наявні вибиті вікна та пошкодження фасадів», – додав очільник Одещини.