25 травня 2024 року російські військові вдарили по «Епіцентру» у Харкові

Слідчі Служби безпеки України встановили російських військових, у тому числі чотирьох генералів, які спланували удар по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові. Росіяни здійснили атаку 25 травня 2024 року, внаслідок обстрілу загинули 19 людей. Про це у четвер, 30 січня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі СБУ встановили, що здійснити удар по «Епіцентру» наказав командувач угруповання «Сєвєр» збройних сил Росії генерал-полковник Алєксандр Лапін. Плануванням атаки займався начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валєрій Солодчук. Також до планування та здійснення удару залучили ще трьох підлеглих генерала Лапіна, а саме:

командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ генерал-лейтенанта Олєга Маковєцкого;

начальника штабу 6-ї армії військово-повітряних сил Росії генерал-майора Юрія Подоплєлова;

командира 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил РФ полковника Алєксєя Лободу.

«Для здійснення ворожого удару рашисти підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН. Дві з них влучили у будівлю цивільного об’єкта, ще одна – впала поблизу торгівельного центру і не вибухнула», – повідомили у СБУ.

Російські генерали та полковник, підозрювані у організації удару по «Епіцентру» у Харкові

Слідчі СБУ оголосили всім п’ятьом російським військовим підозри у порушення законів і звичаїв війни, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Наразі українські правоохоронці працюють над притягненням російських воєнних злочинців до відповідальності.

Нагадаємо, вдень 25 травня 2024 року російські військові вдарили по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Київському районі Харкова. Ввечері того ж дня було відомо, що внаслідок атаки загинули шестеро людей, однак вже наступного ранку, 26 травня, начальник Харківської ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до 12.

Ще через день, 27 травня, стало відомо, що жертвами російського удару стали 18 людей. Однак, вранці 29 травня у лікарні помер 40-річний чоловік, який отримав 50% опіків внаслідок російської атаки на гіпермаркет. Таким чином кількість загиблих зросла до 19 осіб. Серед загиблих – 12-річна дівчина та 17-річний хлопець. Ще 46 жителів міста отримали травми.